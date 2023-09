General Assembly 2023

Dear MMI Members,

The MMI Executive Team invites you to the MMI Annual General Assembly.

Date: 13 September 2023, Wednesday

Time: 16.00 to 17.00

On line zoom meeting :

REGISTER at the Zoom Meeting :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscOCvqz0vGtREyM8Iljsfgzgvr395nQWZ

Simultaneous translations will be available for Spanish, French and Italian.

Your attendance is important in order to form a quorum, which is required to make decisions. If your congregation is not able to send a representative, please send a proxy and fill out the Proxy Form (below).

This invitation is sent to the Congregations that have renewed the Membership fee 2022-2023..

*************************************

Chers membres du MMI,

L’équipe de direction de MMI vous invite à l’assemblée générale annuelle de MMI.

Date: Mercredi 13 septembre 2023,

Heure: 16h00 à 17h00

Rencontre en ligne (zoom)

S’inscrire au Zoom Meeting :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscOCvqz0vGtREyM8Iljsfgzgvr395nQWZ

Une traduction simultanée sera prévue en français, espagnol et italien

Votre présence est importante pour former un quorum, qui est nécessaire pour prendre des décisions. Si votre congrégation n’est pas en mesure d’envoyer un représentant, veuillez envoyer une procuration et remplir le formulaire de procuration (ci-dessous).

L’invitation a été envoyée à toutes les Congrégations à jour dans leur cotisation 2022-2023.

*********************************************************

Estimados miembros del MMI:

El equipo de dirección de MMI os invita a la Asamblea General anual de MMI.

Fecha: 13 de septiembre de 2023

Hora: 16.00 a 17.00

Encuentro: online.

REGISTRARSE al Zoom Meeting :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscOCvqz0vGtREyM8Iljsfgzgvr395nQWZ

Traducción simultánea en francés, español e italiano

La presencia es importante para alcanzar el quórum necesario para la toma de decisiones. Si vuestra congregación no puede enviar a un representante, por favor envíad un poder (ver abajo)



Esa invitación fue inviada a todas las congregaciones que han pagado la cotización 2022-2023.

****************************************************

Cari membri de MMI,



Il gruppo direttivo de MMI la invita all’Assemblea generale annuale dell’MMI.

Data: 13 Settembre 2023

Ora: dalle 16.00 alle 16.00

Incontro: online.

REGISTRARSI al Zoom Meeting :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscOCvqz0vGtREyM8Iljsfgzgvr395nQWZ

Traduzione simultanea in francese, spagnolo e italiano

La vostra presenza è importante per costituire il quorum necessario al processo decisionale. Se la vostra congregazione non è in grado di inviare un rappresentante, si prega di inviare una procura ( vedi sotto).



L’invito è stato inviato a tutte le Congregazioni aggiornate nella loro quota 2022-2023.