MMI General Assembly 2023

MMI informs you that its General Assembly scheduled for 21st June 2023 has been postponed until 13rd September 2023.

A certain number of members of the MMI Board were actually coming to the end of their mandate or could not continue their mission in the MMI Board.

Till now, we have not been able to find enough people to join the Board so that we may present them at the General Assembly to be elected.

If you, or people you know, think you can provide a real service in terms of communication, multimedia, social networks. ..etc. don’t hesitate to contact us (admin@multimedia-int.org) and to offer yourself to join the MMI Board – BEFORE JUNE 30th.

This service on the MMI Board is really a great fraternal adventure!

MMI vous informe que son Assemblée générale prévue le 21 juin prochain a été repoussée au 13 septembre 2023.

En effet beaucoup de membres du MMI Board arrivaient en fin de mandat ou ne pouvaient pas poursuivre leur mission au sein du MMI Board.

A ce jour nous n’avons pas pu trouver un nombre suffisant de personnes pouvant intégrer le Board et ainsi les présenter à l’Assemblée générale pour être élu.

Si vous même, ou des personnes que vous connaissez, vous pensez pouvoir apporter un réel service en termes de communication, multimedia, social networks… etc. n’hésitez pas à nous contacter (admin@multimedia-int.org) et à vous proposer pour intégrer le MMI Board – AVANT LE 30 JUIN.

Ce service au sein du MMI Board reste une belle aventure fraternelle !

MMI les informa que su Asamblea General prevista para el próximo 21 de junio ha sido postpuesto hasta el 13 de septiembre de 2023.

En efecto, muchos miembros del MMI Board llegaban al final de su mandato o no podían proseguir su misión en el seno del MMI Board.

Hasta este día, no hemos podido encontrar un número suficiente de personas que puedan incorporarse al Consejo y presentarlos a la Asamblea General para su elección.

Si usted mismo, o personas que usted conoce, cree que puede aportar un servicio real en términos de comunicación, multimedia, redes sociales …etc. no dude en ponerse en contacto con nosotros (admin@multimedia-int.org) y proponerle para integrar el MMI Board – ANTES DEL 30 DE JUNIO.

¡Este servicio en el seno del MMI Board sigue siendo una hermosa aventura fraternal!

MMI vi informa che la sua Assemblea generale prevista per il 21 giugno prossimo è stata rinviata al 13 settembre 2023.



In effetti, molti membri dell’MMI Board arrivavano alla fine del loro mandato o non potevano continuare la loro missione in seno all’MMI Board.

Ad oggi non siamo riusciti a trovare un numero sufficiente di persone in grado di entrare nel Board e presentarli all’Assemblea generale per essere eletti.

Se voi stessi, o persone che conoscete, ritenete di poter fornire un vero servizio in termini di comunicazione, multimedia, social networks. ..ecc. non esitate a contattarci (admin@multimedia-int.org) e a proporvi di integrarvi nel MMI Board – ENTRO IL 30 GIUGNO.

Questo servizio all’interno dell’MMI Board rimane una bella avventura fraterna!