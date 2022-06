MMI General Assembly 2022 / Assemblée générale de MMI 2022

Simultaneous translations will be available for Spanish, French and Italian / Une traduction simultanée sera prévue en français, espagnol et italien

Your attendance is important in order to form a quorum, which is required to make decisions. If your congregation is not able to send a representative, please send a proxy and fill out the Proxy Form (below) ; or download : >>>

/ Votre présence est importante pour former un quorum, qui est nécessaire pour prendre des décisions. Si votre congrégation n’est pas en mesure d’envoyer un représentant, veuillez envoyer une procuration et remplir le formulaire de procuration (ci-dessous) ou télécharger : >>>

The Congregations who have renewed their Membership fee 2021-2022 are highly invited to the GA.

This invitation was sent to all those who are participating in the MMI Formation for Communicators.

Les Congrégations qui sont à jour dans leur cotisation 2021-2022, sont chaleureusement invitées.

Elle est envoyée également à tous les participants de la Formation MMI pour les Communicateurs.

Please confirm your attendance by filling out the Attendance Form (below), or download >>> /

Veuillez confirmer votre présence en remplissant le formulaire de présence (ci-dessous) ou télécharger : >>>

AG MMI en español / italiano

Attendance Form / Formulaire de présence