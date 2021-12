ZOOM MEETING :

https://us02web.zoom.us/j/83036743552?pwd=OURkZSsweCtiNTBXMXIrR1FXOGRKUT09

Meeting ID: 830 3674 3552 – Passcode: 034630

REGISTER here : >>>

A time of sharing …

Have a candle with you !!!

No translation … only the language of heart !!!