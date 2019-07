MMI General Assembly 2019 / Assemblée générale de MMI 2019

Date: 21 June 2019, Friday / 21 juin 2019, Vendredi

Time: 14:45 – 17:00 / Heure: 14h45 – 17h00

Place: UISG Building – (Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 − 00186 Rome – across the Tiber from Castel Sant’ Angelo)

Lieu: Bâtiment UISG – (Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 – 00186 Rome – à travers le Tibre de Castel Sant ‘Angelo)

Agenda / Ordre du jour:

Executive Team Report / Rapport de l’équipe exécutive

President’s Report / Rapport du président Workshops / Ateliers Website/Facebook/App Administrative matters / Questions administratives



Treasurer’s Report / Rapport du trésorier Financial / Financier Membership / d’adhésion Equipment / d’équipement



Evaluation of the year / Évaluation de l’année Planning for year 2019-2020 / Planification pour l’année 2019-2020 Election of new members to the Executive Board / Élection de nouveaux membres au Conseil exécutif

Your attendance is important in order to form a quorum, which is required to make decisions. If your congregation is not able to send a representative, please send a proxy and fill out the Proxy Form (below). / Votre présence est importante pour former un quorum, qui est nécessaire pour prendre des décisions. Si votre congrégation n’est pas en mesure d’envoyer un représentant, veuillez envoyer une procuration et remplir le formulaire de procuration (ci-dessous).

You can also renew your membership for the year 2019-2020 by completing and returning the Membership Fee Form (below) and submitting the membership fee either through the bank or at the assembly. / Vous pouvez également renouveler votre adhésion pour l’année 2018-2019 en remplissant et en retournant le formulaire de frais d’adhésion (ci-dessous) et en soumettant les frais d’adhésion soit à la banque, soit à l’assemblée.

Please confirm your attendance by filling out the Attendance Form(below). / Veuillez confirmer votre présence en remplissant le formulaire de présence (ci-dessous).

Attendance Form / Formulaire de présence

Membership Fee Form / Formulaire de frais d’adhésion

Proxy Form / Formulaire de procuration