16 November/novembre 2018

Why should you use video on your website, on social media?

Pourquoi devriez-vous utiliser la vidéo sur votre site Web, sur les médias sociaux?

Video attracts attention. It is a good way to help people see and hear your message. Did you know that video posts on Facebook have 135% greater reach than photo posts?

La vidéo attire l’attention. C’est un bon moyen d’aider les gens à voir et à entendre votre message. Saviez-vous que les publications vidéo sur Facebook sont visionnées 135% plus souvent que celles contenant des photos?

We will talk about the many ways to make videos including PowerPoint, smartphone apps, Microsoft Photos, iMovie and how to share them on Facebook and YouTube.

Nous parlerons des différentes manières de produire des vidéos, y compris PowerPoint, applications smartphone, Microsoft Photos, iMovie et comment les partager sur Facebook et YouTube.

Bring your smartphone. / Apportez votre smartphone.

Workshop in English with translations to French. / L’atelier sera en anglais avec traduction en français

Location/Emplacement: UISG, Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 – Rome

For non-members, there is a €5 fee for each workshop/presentation payable upon arrival. / Pour les non-membres, prévoir 5 € pour chaque atelier / présentation.

Please pre-register by filling in this google form. / Merci de vous pré-enregistrer en remplissant ce formulaire google.

Pdf posters to print: English (334 KB)

Affiches en pdf à imprimer: Français (321 KB)