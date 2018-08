Calendrier des événements 2018-2019

Marquez vos calendriers

pour les événements mmi en 2018-2019

Le 19 octobre 2018: Présentation du panel. Que devrions-nous partager sur nos sites Web? Qu’est-ce qu’on ne partage pas ? Quelles sont les politiques de la congrégation pour l’utilisation de l’Internet

Le 16 novembre 2018: Atelier. Les différentes manières de produire des vidéos, y compris PowerPoint, applications smartphone, Microsoft Photos, iMovie et comment les partager sur Facebook et YouTube.

Le 14 décembre 2018: Présentation d’un panel sur les chapitres généraux (ou d’autres types de grandes réunions). Les membres partageront leurs expériences sur l’utilisation des médias modernes pendant et pour un chapitre général.

Janvier: Visite éducative des bureaux de communication au Vatican. Date à préciser plus tard.

Le 15 février 2019: Atelier sur les platesformes des sites web et comment créer un site web.

Le 15 mars 2019: Webinar sur la gestion d’une page Facebook pour une congrégation, y compris la sécurité, la planification des diffusions et la composition du contenu.

Le 19 avril 2019: Atelier sur les applications smartphone et comment les utiliser efficacement.

Le 8 mai 2019 (samedi): Excursion en dehors de Rome en collaboration avec les groupes des secrétaires et des archivistes. Les détails seront annoncés plus tard.

Le 21 juin 2019: Assemblée générale annuelle de MMI

————-

Événements sociaux Venez regarder un film ensemble et en discuter dans un cadre détendu. Dates et lieux à préciser plus tard. Vous pouvez également suivre nos publications sur le site Web de MMI et Facebook page @multimedia.international.Rome