Assemblée Générale de MMI 2018

Chers membres du MMI,

L’équipe de direction de MMI vous invite à l’assemblée générale annuelle de MMI.

Date: 22 juin 2018, Vendredi

Heure: 14h45 – 17h00

Lieu: Bâtiment UISG – (Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 – 00186 Rome – à travers le Tibre de Castel Sant ‘Angelo)

Ordre du jour:

Rapport de l’équipe exécutive Rapport du président Rapport financier, d’adhésion et d’équipement Rapport des ateliers Site Web / Rapport Facebook

Évaluation de l’année

Présentation du plan stratégique de MMI

Élection de nouveaux membres au Conseil exécutif

Des traductions simultanées seront disponibles pour les langues anglaise et française.

Votre présence est importante pour former un quorum, qui est nécessaire pour prendre des décisions. Si votre congrégation n’est pas en mesure d’envoyer un représentant, veuillez envoyer une procuration et remplir le formulaire de procuration .Vous pouvez également renouveler votre adhésion pour l’année 2018-2019 en remplissant et en retournant le formulaire de frais d’adhésion et en soumettant les frais d’adhésion soit à la banque, soit à l’assemblée.

Veuillez confirmer votre présence en remplissant le formulaire de présence .